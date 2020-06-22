Ankaragücü, Başakşehir maçının tekrarı için TFF'ye başvuruda bulundu

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 28.haftada oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçında iptal olan gol nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası olduğunu ve maçın tekrarı için başvuru yaptıklarını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Mert, şu sözleri kullandı;
'Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık.'
Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık.— Fatih Mert (@fatihmert1910) June 22, 2020