Ankaragücü, Başakşehir maçının tekrarı için TFF'ye başvuruda bulundu

22 Haziran 2020 Pazartesi 20:43 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 20:43

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 28.haftada oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçında iptal olan gol nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası olduğunu ve maçın tekrarı için başvuru yaptıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Mert, şu sözleri kullandı;

'Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık.'