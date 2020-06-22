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Spor

Ankaragücü, Başakşehir maçının tekrarı için TFF'ye başvuruda bulundu

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Başakşehir ile oynadıkları 28. hafta maçı için, kural hatası olduğunu ve maçın tekrarı için TFF'ye başvuru yaptıklarını açıkladı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 20:43 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 20:43
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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 28.haftada oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçında iptal olan gol nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası olduğunu ve maçın tekrarı için başvuru yaptıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Mert, şu sözleri kullandı;

'Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık.'

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