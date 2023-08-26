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Spor

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: İyi ki Pelkas'ı almamışız

Hull City'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Dimitris Pelkas'la ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 'İyi ki Pelkas'ı almamışız' dedi.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 12:16 - Güncelleme:
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: İyi ki Pelkas'ı almamışız
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Fenerbahçe'nin ardından Hull City'ye kiralanan Dimitris Pelkas, Championship ekibiyle sözleşmesini tamamlamasının ardından Başakşehir formasıyla Türkiye'ye dönmüştü.

Dimitris Pelkas, Başakşehir öncesi Ankaragücü'nün de gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan sarı lacivertlilerden konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İYİ Kİ PELKAS'I ALMAMIŞIZ"

TRT Spor'a konuşan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın "İyi ki Pelkas'ı almamışız" sözleri dikkat çekti. Koca, "Hiçbir futbolcu, hiçbir hoca ve başkan Ankaragücü'nden büyük değildir. Bizi tercih etmeyeni biz de istemeyiz" şeklinde konuştu.

Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki Dimitris Pelkas, Turuncu-Lacivertlilerle 2 maça çıktı ve skor katkısı veremedi.

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