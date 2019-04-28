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Ankaragücü cephesinden hakeme tepki

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Beşiktaş'a 4-1 yenildikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

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İlk yarıda Burak Yılmaz'a çıkmayan karta isyan eden Kaplan, "Farklı bir şey konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, onların galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Biz de kazanmak için oynadık. İlk yarı Beşiktaş'tan daha iyi oynadık. Ancak Ante Kulusic'e vurulan bir dirsek var. Bana göre orada bir kart olmalı. Ante'nin burnu çatladı, bunu hakemlere anlattık, ama öyle olmadığını düşündüler. Sonra da oyundan alacağım, yuncumun 3 kartı var ama hakem gidip 4. kartını gösteriyor. Diğer takıma neden göstermiyorsun?" dedi.

Küme düşme tehlikesi yaşamadıklarını belirten teknik adam, "Camiamızdan özür dileriz. Mağlup olabilirdik ama 4 gol olmamalıydı. Biz böyle oynadığımız sürece hiçbir rakipten korkmayız. Biz kendimizi küme düşecek takımlar arasında hiç görmedik. Beşiktaş'ı kutlarım, herkese başarılar" ifadelerini kullandı.

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