Ankaragücü çeyrek finalde! Tam 22 yıl sonra

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek 22 yıl sonra çeyrek finale çıkmanın sevincini yaşarken, Beşiktaş kupaya erken veda etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi Ali Sowe ve Cenk Tosun'un karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. Uzatma dakikalarında da gol çıkmayınca turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirledi.

MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, Sowe, Marlon, Pedrinho penaltıları gole çevirdi. Beşiktaş'ta ise Saiss, Kerem Atakan Kesgin, Redmond beyaz noktadan golü buldu ancak Atiba ve Masuaku penatılardan yararlanamadı.

Penaltılar sonucunda rakbiine 4-3 üstünlük kuran MKE Ankaragücü, çeyrek finalist oldu. Beşiktaş ise kupaya son 16 turunda veda etmek zorunda kaldı.

- MKE Ankaragücü 22 yıl sonra çeyrek finalde

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıl sonra çeyrek finale kaldı.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyordu.

Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyerek kupada yoluna devam etti ve uzun süre sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

- Galibiyet Ankara havalarıyla kutlandı

Sarı-lacivertliler, çeyrek finale kalmanın mutluluğunu maçtan sonra doyasıya yaşadı.

Penaltı atışlarının ardından stadın tamamını dolduran taraftarına koşan futbolcular, stat hoparlörlerinden çalan Ankara havalarına da eşlik etti.

- Gökhan Akkan penaltılarda yıldızlaştı

MKE Ankaragücü'nün kalecisi Gökhan Akkan, penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla takımını çeyrek finale taşıdı.

Tecrübeli kaleci, önce Atiba'nın penaltısını kurtardı. Gökhan, çizgi ihlali gerekçesiyle tekrarlanan penaltı atışında Atiba'nın vuruşunu yine kurtarmayı başardı. Son penaltıda Masuaku'nun şutunu da kurtaran Gökhan, iki penaltı vuruşunda kalesini kapatarak gecenin yıldızı oldu.

- Muleka'nın kırmızı kartı VAR'dan döndü

Karşılaşmanın 60. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Muleka'nın gördüğü kırmızı kart, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Muleka, sarı-lacivertli futbolcu Atakan Çankaya'ya topsuz alanda yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

VAR uyarısıyla pozisyonu kenara gelerek inceleyen hakem Saka, kırmızı kartı iptal edip Muleka'ya sarı kart gösterdi.

- Cenk Tosun gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, gollerine kupada devam etti.

Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçta birer kez rakip fileleri havalandıran Cenk, sonradan oyuna girdiği MKE Ankaragücü karşısında da takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Cenk Tosun, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını ise 9'a yükseltti.