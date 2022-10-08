Ankaragücü deplasmanda siftah yaptı!

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada galibiyete Emre Kılınç ve Ali Sowe'un golleriyle uzanan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.

Bu maça kadar bu sezon çıktığı üç deplasman maçından da puan alamayan MKE Ankaragücü, İstanbul'dan aldığı 3 puanla hasretini dindirdi.

Sarı-lacivertliler, ayrıca Süper Lig'de deplasmanda 9 maç sonra kazandı. Başkent ekibi son olarak Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 7 Mart 2021'de Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 1-0 galip gelmişti.

MKE Ankaragücü, İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle puanını da 7'ye yükseltti.