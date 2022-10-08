İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2022 Cumartesi / 13 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
Spor

Ankaragücü deplasmanda siftah yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, bu sezon dış sahadaki ilk puanlarını elde etti.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 17:15 - Güncelleme:
Ankaragücü deplasmanda siftah yaptı!
ABONE OL

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada galibiyete Emre Kılınç ve Ali Sowe'un golleriyle uzanan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.

Bu maça kadar bu sezon çıktığı üç deplasman maçından da puan alamayan MKE Ankaragücü, İstanbul'dan aldığı 3 puanla hasretini dindirdi.

Sarı-lacivertliler, ayrıca Süper Lig'de deplasmanda 9 maç sonra kazandı. Başkent ekibi son olarak Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 7 Mart 2021'de Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 1-0 galip gelmişti.

MKE Ankaragücü, İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle puanını da 7'ye yükseltti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.