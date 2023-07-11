Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu transferini duyurdu

MKE Ankaragücü, en son Corendon Alanyaspor'da forma giyen Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesine yer verildi. İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki Efkan Bekiroğlu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla ligde 27 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1529 dakika sahada kalan Bekiroğlu, 4 gol ve 3 asistle skora etki etti.