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Spor

Ankaragücü, Fenerbahçe'ye misafir oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında Ankaragücü, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

AA14 Nisan 2023 Cuma 11:25 - Güncelleme:
Ankaragücü, Fenerbahçe'ye misafir oluyor
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın gelmesiyle çıkışa geçen MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükselirken, ligde de geçen hafta İstanbulspor'u 3-2 yenerek taraftarını mutlu etti.

Küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak isteyen MKE Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.

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