Ankaragücü, Hatayspor'u farklı yendi

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3'üncü dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Gelişen atakta Taylan Antalyalı'nın çıkardığı ara pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Beridze, yakın direğe yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

16'ncı dakikada MKE Ankaragücü tehlikeli geldi. Gelişen atakta sağ tarafta topla buluşan Giorgi Beridze'nin ceza sahası içerisine çıkardığı topla buluşan Taylan Antalyalı'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19'uncu dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahası çizgisinin önüne gönderilen uzun topu Giorgi Beridze, ceza sahası dışındaki Ali Sowe'a indirdi. Sowe'un vuruşunda top az farkla auta gitti.

29'uncu dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Tolga Ciğerci'nin ayağının dışı ile savunma arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Jese Rodriguez, karşı karşıya pozisyonda Atakaş Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler'i geçemedi.

45'inci dakikada MKE Ankaragücü köşe vuruşu kullandı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Tolga Ciğerci pasını Beridze'ye çıkardı. Berdize'nin ortasına iyi yükselen Taylan Antalyalı'nın vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk devresi MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)

49'uncu dakikada MKE Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içerisine gönderdiği pasta Ali Sowe'dan seken topla buluşan Jese Rodriguez, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ama gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında izlendikten sonra ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

61'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Geçersiz sayılan gol için yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun gol olduğuna hükmedildi: 2-0.

69'uncu dakikada MKE Ankaragücü farkı 3'e çıkardı. Sol taraftan Pedrinho tarafından kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Ali Sowe, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0.

79'uncu dakikada Hatayspor'da Aabid'in orta sahada yaptığı top kaybı sonucunda atağa çıkan MKE Ankaragücü'nde Tasos rakip ceza sahasına doğru ilerledi ve müsait pozisyondaki Ali Sowe'u gördü. Kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalan Sowe, pozisyonu değerlendiremedi.

86'ncı dakikada gelişen Hatayspor atağında ceza sahasında Tolga Ciğerci'nin müdahalesiyle Bertuğ Yıldırım yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşunda Atakaş Hatayspor'da topun başına geçen Ayoub El Kaabi, topu ağlara gönderdi: 3-1.

90+2'nci dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Ali Sowe topu rakip ceza sahasına kadar sürdü ve pasını sol taraftan ceza sahasına giren Diack'a gönderdi. Müsait pozisyondaki Diack, yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Murat Tuğberk Curbay

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan - Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci (Dk. 90+3 Şahverdi Çetin), Taylan Antalyalı (Dk. 84 Diack), Pedrinho (Dk. 83 Pedro Rodrigues), Beridze (Dk. 83 Ariyibi) Jese Rodriguez (Dk. 71 Tasos), Ali Sowe

ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı (Dk. 57 Varga), Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 85 Musa Çağıran), Aabid, Boudjemaa (Dk. 46 Kaan Kanak), Lobjanidze (Dk 71 Ribeiro), El Kaabi, Ze Luis (Dk. 71 Bertuğ Yıldırım)

GOLLER: Dk. 3 Beridze, Dk. 61 Taylan Antalyalı, Dk. 69 Ali Sowe, Dk. 90+2 Diack (MKE Ankaragücü), Dk. 86 (P) El Kaabi (Atakaş Hatayspor)

SARI KART: Nihad Mujakic (MKE Ankaragücü), Ayoub el Kaabi (Atakaş Hatayspor)