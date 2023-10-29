Ankaragücü ikinci yarıda açıldı!

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 2-0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 75. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 12'ye yükseltirken, Samsunspor ligdeki galibiyet hasretini sürdürdü ve 2 puanda kalarak ligin sonuna demir attı.

Önümüzdeki maç haftasında Ankaragücü, Başakşehir deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada savunmadan atılan uzun topla rakip yarı sahada buluşan Rodrigues, çalımlarla sağdan ceza sahasına girdi. Rodrigues'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

65. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza yayının hemen dışından çektiği sert şutta top yandan dışarı gitti.

71. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rodrigues'in ara pasında Efkan Bekiroğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Okan'ı geçen Efkan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

75. dakikada Hayrullah'ın uzun pasında topu göğsüyle kontrol eden Sowe'un rakibin geçtikten sonra çektiği sert şutta kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı soluna uzanarak kontrol etti.

76. dakikada MKE Ankaragücü, ikinci golü buldu. Morutan'ın serbest vuruştan ortasında Hanousek'in kafa vuruşunda top kaleci Okan'dan döndü. Sowe kaleciden dönen topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

85. dakikada konuk takım atağında Benasser'in ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Özgür Ertem

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Dk. 89 Cem Türkmen), Chatzigiovanis (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Pedrinho (Dk. 61 Morutan), Rodrigues (Dk. 89 Dokanovic), Sowe (Dk. 88 Bajic)

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Benasser, Tait (Dk. 58 Osman Çelik), Holse (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Ercan Kara (Dk. 85 Dimata), Emre Kılınç (Dk. 46 Ntcham), Moundilmadji (Dk. 74 Fofana)

Goller: Dk. 71 Efkan Bekiroğlu, Dk. 76 Sowe (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 54 Van Drongelen, Dk. 81 Osman Çelik (Yılport Samsunspor)