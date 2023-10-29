İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2543
  • EURO
    29,8827
  • ALTIN
    1815.97
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ankaragücü ikinci yarıda açıldı!

Trendyol Süper Lig'in 10 hafta karşılaşmasında Ankaragücü, ikinci yarıda bulduğu gollerle Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

29 Ekim 2023 Pazar 21:08 - Güncelleme:
Ankaragücü ikinci yarıda açıldı!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 2-0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 75. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 12'ye yükseltirken, Samsunspor ligdeki galibiyet hasretini sürdürdü ve 2 puanda kalarak ligin sonuna demir attı.

Önümüzdeki maç haftasında Ankaragücü, Başakşehir deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada savunmadan atılan uzun topla rakip yarı sahada buluşan Rodrigues, çalımlarla sağdan ceza sahasına girdi. Rodrigues'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

65. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza yayının hemen dışından çektiği sert şutta top yandan dışarı gitti.

71. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rodrigues'in ara pasında Efkan Bekiroğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Okan'ı geçen Efkan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

75. dakikada Hayrullah'ın uzun pasında topu göğsüyle kontrol eden Sowe'un rakibin geçtikten sonra çektiği sert şutta kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı soluna uzanarak kontrol etti.

76. dakikada MKE Ankaragücü, ikinci golü buldu. Morutan'ın serbest vuruştan ortasında Hanousek'in kafa vuruşunda top kaleci Okan'dan döndü. Sowe kaleciden dönen topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

85. dakikada konuk takım atağında Benasser'in ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Özgür Ertem

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Dk. 89 Cem Türkmen), Chatzigiovanis (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Pedrinho (Dk. 61 Morutan), Rodrigues (Dk. 89 Dokanovic), Sowe (Dk. 88 Bajic)

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Benasser, Tait (Dk. 58 Osman Çelik), Holse (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Ercan Kara (Dk. 85 Dimata), Emre Kılınç (Dk. 46 Ntcham), Moundilmadji (Dk. 74 Fofana)

Goller: Dk. 71 Efkan Bekiroğlu, Dk. 76 Sowe (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 54 Van Drongelen, Dk. 81 Osman Çelik (Yılport Samsunspor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.