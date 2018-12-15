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Ankaragücü ile İsmail Kartal'ın yolları ayrıldı

Ankaragücü, 4-0'lık Sivasspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Ankaragücü, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine son verildiğini açıkladı. İsmail Kartal karşılaşmanın ardından oyuncuların 6 aydır maaşlarını alamadığını belirterek yönetimin üzerine düşeni yapmadığını söylemişti.

İŞTE ANKARAGÜCÜ'NÜN AÇIKLAMASI...

"Sivasspor müsabakası sonrası Teknik Direktör İsmali Kartal'ın Kulübümüz Başkanı ve Yönetim Kurulu hakkında ki açıklamaları Kulübümüz tarafından değerlendirilerek görevine son verilmesine karar verilmiştir.

Kupa ve lig müsabakalarında alınan başarısız sonuçların sebebinin farklı nedenlere bağlanarak ve Kulübümüz yönetimine haksız ithamlarda bulunulmasını kabul etmemiz Kulübümüz ve Camiamız olarak mümkün değildir.

Camiamızın ve taraftarımıza karşı saha içinde ki başarısızlığı örtme amacı ile Kulübümüzü kamuoyu önünde küçük düşüren bu beyanlar kabul edilemez.

Yapılan açıklamanın, bir metinden okunarak yapılması, önceden hazırlandığını açıkça göstermektedir.

Kulübümüzün içinde olduğu ekonomik sorunların bahane edilmiş ise de; bilindiği üzere, Kulübümüz uzun yıllardır ekonomik sorunlarla mücadele etmesine rağmen zorlukları bir bir aşarak başarıya ulaşmaktadır.

Çalışan ve işveren ilişkisi içinde bulunduğumuz Teknik Direktör İsmail Kartal'ın beyanları iş sözleşmesinin devamını olanaksız kılmıştır.

Teknik Direktör İsmail KARTAL ile Kulübümüz arasındaki güven bağları geri dönülmez bir biçimde zedelenmiş olup bu nedenle görevine bugün tarihi itibariyle son verilmiştir."

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