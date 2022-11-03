Ankaragücü, Kasımpaşa deplasmanında

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 11 puanla 14. sırada girdi. Ligin 11. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Başkent ekibi, geçen hafta ise evinde Atakaş Hatayspor'a 4-1 üstünlük kurdu.



Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki MKE Ankaragücü, son iki deplasman maçını ise kaybetmedi. İstanbulspor'u dış sahada 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü, Bitexen Giresunspor ile berabere kaldı ve 4 puan aldı.

Kasımpaşa ise ligde 4 maçtır galip gelemiyor. Süper Lig'deki son galibiyetini 8. haftada Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek alan lacivert-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmada ise ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.



Ligde 11. sırada yer alan Kasımpaşa'nın 14 puanı bulunuyor.