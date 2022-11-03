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Spor

Ankaragücü, Kasımpaşa deplasmanında

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 11:17 - Güncelleme:
Ankaragücü, Kasımpaşa deplasmanında
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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 11 puanla 14. sırada girdi. Ligin 11. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Başkent ekibi, geçen hafta ise evinde Atakaş Hatayspor'a 4-1 üstünlük kurdu.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki MKE Ankaragücü, son iki deplasman maçını ise kaybetmedi. İstanbulspor'u dış sahada 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü, Bitexen Giresunspor ile berabere kaldı ve 4 puan aldı.

Kasımpaşa ise ligde 4 maçtır galip gelemiyor. Süper Lig'deki son galibiyetini 8. haftada Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek alan lacivert-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmada ise ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Ligde 11. sırada yer alan Kasımpaşa'nın 14 puanı bulunuyor.

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