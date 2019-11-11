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Ankaragücü, Metin Diyadin ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

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Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Metin Diyadin'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi.

Metin Diyadin ile bugün görüştüklerini belirten Mert, "Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe kadar kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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