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Spor

Ankaragücü, Nazilli Belediyespor'u zorlanmadan yendi

Ankaragücü, Nazilli Belediyespor'u Owusu (2) ve İshak Çakmak'ın attığı gollerle 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

2 Aralık 2021 Perşembe 17:22 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 17:22
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Spor Toto 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Can Cengiz, Sinan Bilen, Mustafa Yüksel

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Mehmet Murat Uçar, Alperen Babacan, Erdi Dikmen, Yasin Güreler, Geraldo (Dk. 46 Ariyibi), Abdullah Durak (Dk. 68 İshak Çakmak), Ali Kaan Güneren (Dk. 76 Ulaş Yılmaz), Owusu (Dk. 85 Muhammed Yasir Karabay), Chahechouhe (Dk. 46 Zahid), Cem Ekinci

Nazilli Belediyespor: Zekeriya Toparan, Mert Er Estik, Sefa Korkmaz, Koray Baykara, Emre Toptan (Dk. 76 Selçuk Hakalmaz), Mert Çapar (Dk. 62 Berat Eyüpoğlu), Hasan Yurtseven, Mete Karahan (Dk. 62 Ebu Sıddık Çelik), Hasan Demir, Bünyamin Cesur Karataş (Dk. 70 Aytaç Deniz), Ahmet Gökbayrak (Dk. 70 Muhammet Ali Aydın)

Goller: Dk. 58 (Penaltıdan) ve Dk. 64 Owusu, Dk. 90+1 İshak Çakmak (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 41 Mert Er Estik, Dk. 45 Mete Karahan, Dk. 90 Hasan Yurtseven (Nazilli Belediyespor)

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