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Spor

Ankaragücü nefes aldı

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü evinde Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve 3 maç sonra galibiyet aldı.

13 Mart 2020 Cuma 22:06 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 22:06
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Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda koronavirüs tehdidi nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Burak'ın kendi kalesine yaptığı vuruş ile 22. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi. Rizespor'un tek sayısını ise 45+1. dakikada Garmash kaydetti. Rizespor'da Morozyuk, 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından 3 maçlık yenilgi serisini noktalayan Ankaragücü, puanını 23 yaparak ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Ünal Karaman ile üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayan ve 3 puan hasreti 7 maça çıkan Rizespor, 25 puanda kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise Göztepe'ye konuk olacak.

İngiliz ajan Le Mesurier'in düşme anı kamerada

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