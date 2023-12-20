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Spor

Ankaragücü, rakibi Hatayspor'a hazır

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor'u konuk edecek MKE Ankaragücü, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 19:30 - Güncelleme:
Ankaragücü, rakibi Hatayspor'a hazır
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde toplanan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Dayanıklılık koşusu, pas ve rondo çalışmaları yapan başkent ekibi, idmanın son bölümünde tam sahada taktik hazırlıklar üzerinde durdu.

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında, Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü kart nedeni ile cezalı duruma düşen Ali Sowe forma giyemeyecek.

Karşılaşma, yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda başlayacak.

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