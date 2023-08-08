Ankaragücü, Renaldo Cephas transferini açıkladı

Ankaragücü, 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig takımı Ankaragücü, Jamaikalı sol kanat hücumcusu Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Makedonya temsilcisi FC Shkupi forması giyen Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza törenine Ankaragücü Başkanı Faruk Koca da katılım sağladı.
23 yaşındaki futbolcu, geçen yaz transfer olduğu Makedon takımında 36 maça çıkarken 12 gol, 6 asistle oynadı.