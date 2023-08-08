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Spor

Ankaragücü, Renaldo Cephas transferini açıkladı

MKE Ankaragücü, Makedonya temsilcisi FC Shkupi'den Jamaikalı sol kanat hücumcusu Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

8 Ağustos 2023 Salı 18:33 - Güncelleme:
Ankaragücü, Renaldo Cephas transferini açıkladı
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Ankaragücü, 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig takımı Ankaragücü, Jamaikalı sol kanat hücumcusu Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Makedonya temsilcisi FC Shkupi forması giyen Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza törenine Ankaragücü Başkanı Faruk Koca da katılım sağladı.

23 yaşındaki futbolcu, geçen yaz transfer olduğu Makedon takımında 36 maça çıkarken 12 gol, 6 asistle oynadı.

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