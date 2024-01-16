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Spor

Ankaragücü, son dakikada bulduğu gollerle Rizespor'u eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

16 Ocak 2024 Salı 21:07 - Güncelleme:
Ankaragücü, son dakikada bulduğu gollerle Rizespor'u eledi!
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı MKE Ankaragücü, 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ali Kaan Güneren, 90+7. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 90+11. dakikada yine penaltıdan Olimpiu Morutan attı. Rizespor'un tek golü 83. dakikada Mithat Pala'dan geldi.

Ankaragücü, bu galibiyetle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Rizespor, Türkiye Kupası'na veda etti.

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