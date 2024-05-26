Ankaragücü, Süper Lig'e veda eden son takım oldu!

Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Şampiyonun son hafta belli olacağı ligde alt sıralarda da büyük bir mücadele yaşandı. İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün ardından lige veda edecek son takım, oynanan mücadelelerin ardından belli oldu.

ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

Ankaragücü, Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İki kere öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan başkent ekibi, maçtan 4-2 mağlup ayrılarak alt lige düşen son takım oldu.

KONYASPOR'U İKİLİ AVERAJ KURTARDI

Konyaspor, Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkan Galatasaray'ı konuk etti. Yeşil beyazlılar, rakibine 3-1'lik skorla mağlup olmasına rağmen, Ankaragücü'nün Trabzonspor deplasmanında puan kaybetmesiyle ligde kalmayı başardı.

HATAYSPOR, RİZESPOR'U 2 GOLLE GEÇTİ

Hatayspor, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ligde kalması için tek şansı galip gelmek olan Hatayspor, mücadeleyi 2-0 kazanarak 41 puanla lige tutunmayı başardı.

GAZİANTEP FK, PENDİKSPOR KARŞISINDA TEK GOLLE GALİP

Ligde kalması için 1 puana ihtiyacı olan Gaziantep FK, 38. haftada Pendikspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Selçuk İnan'ın öğrencileri, puanını 44'e yükselterek Süper Lig'de kalmayı başardı.