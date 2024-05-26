İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2024 Pazar / 19 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü, Süper Lig'e veda eden son takım oldu!
Spor

Ankaragücü, Süper Lig'e veda eden son takım oldu!

Trendyol Süper Lig'e veda eden son takım, bugün oynanan 38. hafta maçları sonrasında belli oldu. Trabzonspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olan Ankaragücü, İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün ardından küme düşen son takım oldu.

26 Mayıs 2024 Pazar 21:03 - Güncelleme:
Ankaragücü, Süper Lig'e veda eden son takım oldu!
ABONE OL

Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Şampiyonun son hafta belli olacağı ligde alt sıralarda da büyük bir mücadele yaşandı. İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün ardından lige veda edecek son takım, oynanan mücadelelerin ardından belli oldu.

ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

Ankaragücü, Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İki kere öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan başkent ekibi, maçtan 4-2 mağlup ayrılarak alt lige düşen son takım oldu.

KONYASPOR'U İKİLİ AVERAJ KURTARDI

Konyaspor, Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkan Galatasaray'ı konuk etti. Yeşil beyazlılar, rakibine 3-1'lik skorla mağlup olmasına rağmen, Ankaragücü'nün Trabzonspor deplasmanında puan kaybetmesiyle ligde kalmayı başardı.

HATAYSPOR, RİZESPOR'U 2 GOLLE GEÇTİ

Hatayspor, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ligde kalması için tek şansı galip gelmek olan Hatayspor, mücadeleyi 2-0 kazanarak 41 puanla lige tutunmayı başardı.

GAZİANTEP FK, PENDİKSPOR KARŞISINDA TEK GOLLE GALİP

Ligde kalması için 1 puana ihtiyacı olan Gaziantep FK, 38. haftada Pendikspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Selçuk İnan'ın öğrencileri, puanını 44'e yükselterek Süper Lig'de kalmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.