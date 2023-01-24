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Spor

Ankaragücü tehlikeli bölgeden uzaklaştı

Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda iki hafta sonra üç puan aldı ve düşme hattından uzaklaştı.

AA24 Ocak 2023 Salı 10:49 - Güncelleme:
Ankaragücü tehlikeli bölgeden uzaklaştı
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Son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen MKE Ankaragücü deplasmanda, geçen hafta teknik direktör değişikliğine giden Arabam.com Konyaspor ile karşılaştı.

51. dakikada Ghayas Zahid'in ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 yenen başkent temsilcisi, deplasmanda iki hafta sonra üç puan kazandı.

MKE Ankaragücü, daha önce ligin 9. haftasındaki İstanbulspor ve 15. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda üç puan almayı başarmış, Bitexen Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarında da bir puana razı olmuştu.

Son haftalardaki çıkışıyla tehlikeli bölgeden uzaklaşan MKE Ankaragücü, 22 puanla 11. sırada yer alıyor.

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