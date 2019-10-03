Ankaragücü teknik direktörü Diyadin'e ağır ceza
PFDK, Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e 5 maç men cezası verdi.
PFDK, Ankaragücü Teknik Sorumlusu Metin Diyadin'e Gençlerbirliği maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 maç ceza verdi.
TFF'den yapılan karar açıklaması şu şekilde:
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN'in, 29.09.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 46.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.
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