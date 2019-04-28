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Ankaragücü uyarısı! 'Sakın hafife almayın'

Beşiktaş, Başakşehir'in yenilmesiyle mutlu son için iddiasını artırdı. Kulüpte 3. kez şampiyonluk yaşamak isteyen Şenol Güneş, oyuncularına uyarılarda bulundu.

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Süper Lig'de kalan beş maç öncesinde Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in ekibi şu anda şampiyonluk konuşuyor, hem de yüksek sesle.

Ligde üst üste aldığı beş galibiyetle birlikte lider Medipol Başakşehir'in de beş haftada 10 puan kaybetmesi Beşiktaş'ı zirve yarışında oldukça iddialı hale getirdi. Eğer siyah-beyazlılar bu akşam Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde zirveyle arasındaki puan farkını sadece üçe indirmiş olacak.

Şenol Güneş de ayrılmadan önce Beşiktaş'a bir şampiyonluk daha kazandırmayı çok istiyor. Geçen sezon sonuna doğru yaşanan konsantrasyon kaybı yüzünden şampiyonluğun kaptırılmasını unutmayan tecrübeli teknik adam işleri bu defa sıkı tutuyor. 

Futbolcularıyla yaptığı konuşmalarda rehavet konusunda uyarılarda bulunan Güneş, takımının her geçen hafta temposunu daha da artırmasını sağlıyor. Şenol Güneş'in bu akşamki maç öncesinde rakipleri Ankaragücü'nün kesinlikle hafife alınmayacak kadar tehlikeli bir takım olduğu konusunda oyuncularını ikaz ettiği de gelen bilgiler arasında.

(Türkiye)

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