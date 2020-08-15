Ankaragücü yeni sezon hazırlıkları için Afyon'da

IHA 15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:59 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:59

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde Teknik Direktör Fuat Çapa, transfer yasağı kalkan kadar özellikle de ligin başladığı eylül ayını mevcut kadro ile en az hasarla atlatmak istediklerini kaydederek, “11 Eylül’de ligler başlıyor, çok uzun bir zamanımız yok. Eylül ayı bizim adımıza çok kritik bir süreç olacak. Eylül ayında oynayacağımız karşılaşmalardan ne kadar az hasarla geçersek, ondan sonraki aylar bizim adımıza daha rahat olur” dedi.

Bu yıl küme düşen ancak TFF’nin aldığı karar ile tekrar Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazanan Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar’a geldi. Kafile kalacakları otelde çiçeklerle karşılanırken, futbolcular otel girişinde ateş ölçümü yapılarak içeri alındı.

Kafile ile birlikte kampa gelen Teknik Direktör Fuat Çapa, “Transfer yapabilmemiz için engelimizi açmamız gerekiyor. O engel bizim adımıza kolay bir engel değil. Başkanımız zaten gerekli açıklamaları hem yerel hem ulusal basında yaptı, bilgi de verdi. Bu sürecin ne kadar zor olduğunu fiilen yaşadım geçtiğimiz sezon Eskişehirspor’da, kolay bir süreç değil. Bundan dolayı da kendilerine çok fazla bir şey söyleme veya isteme şansımız yok. Ne kadar çalıştıklarını, ne kadar gayret gösterdiklerini çok iyi biliyorum. Çünkü onlar bizden önce bu işi halletmek istiyor. Belirlemiş olduğumuz mevkilerde oynayabilecek oyuncuları ‘1,2,3,4 ve 5’ diyerek şu anda onun çalışmasını da yaptık” diye konuştu.

“EYLÜL DEN SONRA BİZİM ADIMIZA DAHA RAHAT OLUR”

Transfer yasağı kalkana kadar özellikle de ligin başladığı eylül ayını mevcut kadro ile en az hasarla atlatmak istediklerini ifade eden Çapa, “Transfer tahtası açıldığı zaman yönetimimiz temasları oyuncularla gurup en kısa zamanda lige hazırlayacağımız takımı bize sunacaklar. Bunu ne kadar erken yaparsak bizim için o kadar olumlu olacak. Çünkü 11 Eylül’de ligler başlıyor. Çok uzun bir zamanımız yok. Eylül ayı bizim adımıza çok kritik bir süreç olacak. Eylül ayında oynayacağımız karşılaşmalardan ne kadar az hasarla geçersek, ondan sonraki aylar bizim adımıza daha rahat olur. Birbirini tanıyan daha çok oyuncu sayımız fazla olur. Taraftarlarımızın istediği ve beklediği hem oyun olarak hem sonuç olarak alırız ve onları da mutlu ederiz” dedi.