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Spor

Ankaragücü yeni transferini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Serie A takımı Hellas Verona'da forma giyen Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattı.

AA30 Ocak 2024 Salı 20:43 - Güncelleme:
Ankaragücü yeni transferini açıkladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalyan orta saha oyuncusu Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Saponara'nın transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Riccardo Saponara ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Buğra Tanık'ın da imza töreninde yer aldığı ifade edildi.

Kariyerinde ilk kez İtalya dışında boy gösterecek 32 yaşındaki futbolcu, Serie A'da Milan ve Fiorentina'nın da aralarında bulunduğu birçok takımda forma giydi.

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