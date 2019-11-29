ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı Fatih Mert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkent ekibiyle yakından ilgilendiğini, bunun da camia açısından önemli olduğunu söyledi. Mert, “Ankaragücü yok olmaktan kurtuldu. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın buraya çok güzel bir ilgisi var. Kendisiyle yüz yüze de görüşmemiz oldu. Sürekli bizden bilgi alıyor, kendisine telefonla bilgiler veriliyor. Cumhurbaşkanı’mız şu anda kulübümüzle bire bir ilgileniyor. Bu, Ankaragücü camiası için çok güzel bir gelişme. Kulübümüzde bir yapılanma başladı. Bu yapılanmanın meyvelerini, sezon sonunda takımı ligde tutarak inşallah alacağız” ifadelerini kullandı.