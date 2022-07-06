Ankaragücü Yönetimi'nde görev dağılımı belli oldu

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Faruk Koca başkanlığında Beştepe Tesisleri'nde yapılan toplantıda alınan karar gereği sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi.

MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim kurulun görev dağılımı şöyle oluştu:

Başkan: Faruk Koca

Başkan Vekili: Zeynep Karamancı

Başkan Vekili: İsmail Mert Fırat

Başkan Vekili: Gökalp Büyükbektaş

Başkan Yardımcısı: Cantürk Alagöz

Başkan Yardımcısı: Yusuf Buğra Tanık

Başkan Yardımcısı: Ertan Aydın

Genel Sayman: Mehmet Şahin

Taraftar Sorumlusu: Gülsen Yılmaz-Molla Ali Çetin

Amatör Branşlar Sorumlusu: Durali Akpınar

Futbol Altyapı Sorumlusu: Cengiz Kaya

Spor Okulları Sorumlusu: Harun Oğraş

Hukuk İşleri Sorumlusu: Murat Bayramoğlu

Basın Sözcüsü: Hüseyin Aytekin

Ar-Ge ve İş Geliştirme Sorumlusu: Levent Onuk

Tesisler Sorumlusu: Birol Tekin

Stadyum Sorumlusu: Mert Kızılırmak

Üniversite, Şube, Dernek ve Delege İlişkileri Sorumlusu: Cengiz Gökay

Yönetim kurulu üyeleri: Berna Erbilgin Gündoğdu, Erkan Aytekin

Genel Sekreter: Cahit Şahin