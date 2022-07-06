İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2022 Çarşamba / 7 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2441
  • EURO
    17,5575
  • ALTIN
    977.664
  • BIST100
    2390.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü Yönetimi'nde görev dağılımı belli oldu
Spor

Ankaragücü Yönetimi'nde görev dağılımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübünde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 15:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Faruk Koca başkanlığında Beştepe Tesisleri'nde yapılan toplantıda alınan karar gereği sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi.

MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim kurulun görev dağılımı şöyle oluştu:

Başkan: Faruk Koca

Başkan Vekili: Zeynep Karamancı

Başkan Vekili: İsmail Mert Fırat

Başkan Vekili: Gökalp Büyükbektaş

Başkan Yardımcısı: Cantürk Alagöz

Başkan Yardımcısı: Yusuf Buğra Tanık

Başkan Yardımcısı: Ertan Aydın

Genel Sayman: Mehmet Şahin

Taraftar Sorumlusu: Gülsen Yılmaz-Molla Ali Çetin

Amatör Branşlar Sorumlusu: Durali Akpınar

Futbol Altyapı Sorumlusu: Cengiz Kaya

Spor Okulları Sorumlusu: Harun Oğraş

Hukuk İşleri Sorumlusu: Murat Bayramoğlu

Basın Sözcüsü: Hüseyin Aytekin

Ar-Ge ve İş Geliştirme Sorumlusu: Levent Onuk

Tesisler Sorumlusu: Birol Tekin

Stadyum Sorumlusu: Mert Kızılırmak

Üniversite, Şube, Dernek ve Delege İlişkileri Sorumlusu: Cengiz Gökay

Yönetim kurulu üyeleri: Berna Erbilgin Gündoğdu, Erkan Aytekin

Genel Sekreter: Cahit Şahin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.