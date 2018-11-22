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Ankaragücü-Beşiktaş maçı Afyon'da oynanabilir

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının Afyon'da oynanma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma 24 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Daha önce Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynanacağı açıklanan mücadele, sahanın futbol oynamaya elverişli olmaması durumunda başka stada taşınacak.

Afyon'da oynanabilir

Osmanlı Stadı'nın zemininde incelemeler yapıldı ve futbolcu sağlığını tehdit eden elverişsiz zemin raporu gelirse maçın Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanması kuvvetli ihtimal.

Bilirkişi raporlarına göre futbol oynamaya elverişli ortam olmazsa, kulüpler ile görüşecek olan TFF Maç Planlama Birimi, Afyon dışında başka bir stadı da belirleyebilir.

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