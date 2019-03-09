Ankaragücü-Bursaspor maçında gol sesi çıkmadı Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü ile Bursaspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve maç 0-0 sona erdi.