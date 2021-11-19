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Spor

Ankaragücü'den Owusu Kwabena tepkisi

MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcusu Owusu Kwabena'ya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 2 maç cezaya tepki gösterdi.

AA19 Kasım 2021 Cuma 12:02 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 12:02
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Owusu'nun Türkiye'de 4 aydır yaşadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sebeple futbolcumuz Türkçe bilmemekte ve takıma geldiği tarihten beri yalnızca takımla birlikte olduğu zamanlarda tercüman kullanmaktadır. Futbolcumuz, kişisel sosyal medya hesaplarından kendisi ve takım için hazırlanan bütün taraftar yapımı videoları iyi niyetli olarak paylaşmaktadır. Kendisi tarafından atılmış olan golü paylaşmış olduğu bir video sebebiyle bu denli ağır bir ceza ile cezalandırılması karşısında, her puanın altın değerinde olduğu şampiyonluk yarışında hem kulübümüzü hem de futbolcumuzun mağduriyet yaşayacağı şüphesizdir. PFDK tarafından verilmiş olan karara karşı tüm hukuki sürecin yakından takipçisi olacağımızı ve bütün bu süreçte futbolcumuzun yanında olduğumuzu saygıyla bildiririz."

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