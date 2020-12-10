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Spor

Ankaragücü'nde 3 koronavirüs vakası

üper Lig'in 12'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Ankaragücü'nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:24
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde biri futbolcu toplam 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun, sağlık ekibimizden 1 kişinin ve idari personelimizden 1 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan arkadaşlarımız karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Kendilerine acil şifalar diliyoruz." denildi.

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