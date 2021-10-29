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Spor

Ankaragücü'nde eksik yok

Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Ankaragücü'nde karşılaşma öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

AA29 Ekim 2021 Cuma 16:48 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 16:49
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MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyona yönelik ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, antrenmanın ana bölümünde ise teknik ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Başkent temsilcisinde, Eyüpspor karşılaşması öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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