Ankaragücü'nde Kayserispor maçı öncesi tek eksik

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligdeki son iki maçında Hangikredi Ümraniyespor'a evinde, Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 kaybeden başkent ekibi, haftaya 16 puanla 14. sırada girdi.
Kayseri ekibi ise Dünya Kupası arasından sonra çıktığı 3 maçta da puan alamadı. Ligde 8. sırada yer alan Yukatel Kayserispor'un 23 puanı bulunuyor.
Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Yasin Güreler, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım arasında oynanan son 5 maçta MKE Ankaragücü'nün galibiyeti bulunmuyor. Rakibini son olarak 14 Nisan 2019'da yenen sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.