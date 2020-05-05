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Spor

Ankaragücü'nde koronavirüs şoku!

Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nde bir futbolcuda koronavirüse rastlandığı açıklandı.

05 Mayıs 2020 Salı 10:56 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 11:09
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MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, dün Beştepe Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik ekip ve personele koronavirüs testi yapıldığı hatırlatılarak, "Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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