İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2021 Cumartesi / 29 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü'nde Lukasik ve kaleci Korcan Göztepe maçında yok
Spor

Ankaragücü'nde Lukasik ve kaleci Korcan Göztepe maçında yok

Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek Ankaragücü'nde sakatlığı bulunan kaleci Korcan Çelikay ve Daniel Lukasik, forma giyemeyecek.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 10:53 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 10:53
ABONE OL

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

MKE Ankaragücü ile Göztepe arasında yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçen ve son iki maçını kazanan sarı-lacivertliler, 26 puanla 18. sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü'nde sakatlığı bulunan kaleci Korcan Çelikay ve Daniel Lukasik, İzmir temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe ise son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip ligde 39 puanla 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe, 3-1 kazanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.