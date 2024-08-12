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Spor

Ankaragücü'nde Renaldo Cephas kayboldu! ''Nerede olduğunu bilmiyoruz''

1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen Renaldo Cephas'ın kaybolduğu iddia edildi. Başkent ekibinde teknik direktör Cihat Arslan, 'Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz.' ifadelerini kullandı.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 22:34 - Güncelleme:
Ankaragücü'nde Renaldo Cephas kayboldu! ''Nerede olduğunu bilmiyoruz''
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TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.

Sezona 2-0'lık Şanlıurfaspor galibiyetiyle başlayan Ankaragücü, Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamıyor.

Oyuncuya ulaşamamasına rağmen Ankaragücü yönetimi oyuncuyu, Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna ekledi. Ancak Cephas, antrenmanlara gelmediği gibi stada da gelmedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Şanlıurfaspor maçının ardından konuya dair açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz."

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