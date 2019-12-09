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Ankaragücü'nde Scarione sevinci

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray’a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aerobik koşuyla başlayan futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 oyunu oynadı. Çalışma, dar alan oyunu ve üçgen dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Antrenmana tedavisi tamamlanan Scarione de katıldı.

Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşması, 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

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