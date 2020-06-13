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Spor

Ankaragücü'nde tek eksik

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Ankaragücü'nde tek eksik Orkan Çınar...

AA13 Haziran 2020 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 11:52
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MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de 27. hafta maçında yarın Gaziantep FK'yle deplasmanda karşılaşacak.

Ligdeki son maçını 13 Mart'ta Çaykur Rizespor'la oynayan ve sahadan 2-1 galip ayrılan başkent temsilcisi, 3 ay sonra ilk resmi maçına çıkacak.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü'nde sakatlığı süren Orkan Çınar, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Ligde son 4 maçında kazanamayan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep temsilcisi ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep'te Kalyon Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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