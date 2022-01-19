Ankaragücü'nde tek hedef şampiyonluk

AA 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:55 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:55

Ligde son 4 maçını kazanan başkent ekibinde Yusuf Abdioğlu, Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor deplasmanından galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını belirten Yusuf, "Zor maç olacağını biliyorduk. Kesinlikle kazanıp dönmemiz gerekiyordu. Golde hatam vardı, sağ olsun arkadaşlarım hatamı telafi ettiler. Zaten takım böyle olunuyor." diye konuştu.

Yusuf, Süper Lig'i hedeflediklerinin altını çizerek, "Şampiyonluğa oynuyoruz. Şampiyonluktan başka hedefimiz yok. Bunun için hep beraber kenetlendik. Onun için mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Zirveye oynamanın dezavantajlarını maçlarda yaşadıklarına işaret eden savunma oyuncusu, şunları söyledi:

"Liderle oynarken daha fazla motive oluyorsun. Öncelikle gol yememeyi düşünüyorsun. Dolayısıyla herkes savunma yapmaya çalışıyor. Rakip üzerinize gelse daha fazla fırsat şansı bulursunuz. Bu nedenle maçlarımız kısır geçiyor gibi gözükebilir. Daha iyi futbolu tabii ki biz de istiyoruz. Bizim için tek hedef şampiyonluk olduğu için biraz daha skora dönük oynuyoruz."

Ligin en az gol yiyen takımı olduklarının hatırlatılması üzerine Yusuf, "Bazı takımlarda ön oyuncular geri dönmez. Bizde arkadaşlarımız, takımımızın gol yememesi adına ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar, geriye geliyorlar. Kompakt duruyoruz, bunun da karşılığını az gol yiyerek alıyoruz. Gol bulduğumuzda da genelde maçlarımızı kazanıyoruz." şeklinde konuştu.

Yusuf, ligde kolay maç olmadığını vurgulayarak, "Maç maç gitmek lazım. Her maç çok zor, kolay maç yok. 87. dakikada golü bulduk üç puan aldık, rakiplerimiz takıldı. Herkes bir yere oynuyor. Ligde hedefe oynayan takım sayısı oldukça fazla. Yeni takım olmamıza rağmen bu evreyi iyi geçtik." ifadelerini kullandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı da anan Yusuf Abdioğlu, "Bizi çok derinden üzdü. Bir kardeşimi kaybetmiş gibi üzüldüm. Kulübümüzün Ahmet Çalık adına okullarda kampanyası var. Kampanyaya destek verenler artarsa çok güzel olur." diyerek sözlerini tamamladı.