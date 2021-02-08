Ankaragücü'nden 7 maçta tek galibiyet

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 11:26 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 11:26

Son olarak dün sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, ikinci devrede çıktığı iki karşılaşmayı da kaybetmiş oldu.

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında düşme hattındaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kritik maçta 1-0 yenilen başkent temsilcisi, bay geçtiği haftadan sonra Demir Grup Sivasspor'a da farklı kaybetti.

MKE Ankaragücü, 24. hafta sonunda 18 puanla 20. sırada kaldı.

SON 7 MAÇTA TEK GALİBİYET

Sarı-lacivertliler, son 7 maçında 6 yenilgi alarak kötü bir performans sergiledi.

Bu süreçte Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen MKE Ankaragücü, sadece Kasımpaşa karşısında 3 puan alabildi.