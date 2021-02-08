İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Şubat 2021 Pazartesi / 26 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0687
  • EURO
    8,5098
  • ALTIN
    411.246
  • BIST100
    1535.19
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü'nden 7 maçta tek galibiyet
Spor

Ankaragücü'nden 7 maçta tek galibiyet

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ikinci devresine kötü bir başlangıç yaparak küme düşme hattından kurtulamadı.

AA08 Şubat 2021 Pazartesi 11:26 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 11:26
ABONE OL

Son olarak dün sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, ikinci devrede çıktığı iki karşılaşmayı da kaybetmiş oldu.

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında düşme hattındaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kritik maçta 1-0 yenilen başkent temsilcisi, bay geçtiği haftadan sonra Demir Grup Sivasspor'a da farklı kaybetti.

MKE Ankaragücü, 24. hafta sonunda 18 puanla 20. sırada kaldı.

SON 7 MAÇTA TEK GALİBİYET

Sarı-lacivertliler, son 7 maçında 6 yenilgi alarak kötü bir performans sergiledi.

Bu süreçte Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen MKE Ankaragücü, sadece Kasımpaşa karşısında 3 puan alabildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.