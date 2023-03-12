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Spor

Ankaragücü'nden Alanyaspor maçına saatler kala sakatlık açıklaması

Ankaragücü - Alanyaspor maçı öncesi ev sahibi kulüpten eksik oyuncularında durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

12 Mart 2023 Pazar 09:53 - Güncelleme:
Ankaragücü'nden Alanyaspor maçına saatler kala sakatlık açıklaması
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün Alanyaspor'u konuk edecek Ankaragücü'nde, Beşiktaş maçında sakatlanan Kevin Malcuit ile sarı kart cezalısı Nihad Mujakic kadroda yer almayacak.

Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından eksik futbolcularla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş JK karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sol alt adalesinde kanama ve kas yırtığı tespit edilen Kevin Malcuit ile sarı kart cezalısı Nihad Mujakic, Corendon Alanyaspor maç kadrosunda yer almamaktadır."

Ankaragücü - Alanyaspor maçı Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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