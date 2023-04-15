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Spor

Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan MKE Ankaragücü 2-1'lik skorla maçı kaybetti. Maç sonrası Ankara temsilcisi açıklamalarda bulundu.

15 Nisan 2023 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup olan MKE Ankaragücü'nden maç sonu flaş bir açıklama geldi.

Ankaragücü'den yapılan açıklamada, "Biz bu açıklamayı, 15.04.2023 saat 14.06'da kaygılarımızda yanıldığımızı umarak zaten sizin için hazırlamıştık." denildi

Başkent ekibinden yapılan "Sonu belli bir filmin içinde yer almak istemiyoruz" başlıklı açıklama şu şekilde:

"Müsabakadan 24 saat önce Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı kamuoyu açıklamasının hakemlerin tarafsız yönetimine etki edebileceği noktasında kaygılarımız vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı VAR kayıtları sonrası kızağa çektiği sabıkalı bir hakemin, bu maça atanması endişemizi arttıran bir diğer unsurdu.

Maç sonunda bu kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu Türk futbol kamuoyu ile birlikte gördük.

Spor Toto Süper Lig'inin kulüplerden bağımsız yazılmış bir senaryosu olduğundan artık eminiz. Bizler de bu filmin sadece oyuncularıyız Senaryo o kadar basit ki, izlerken filmin nasıl biteceğini zaten tahmin edebiliyorsunuz.

Biz bu açıklamayı, 15.04.2023 saat 14.06'da kaygılarımızda yanıldığımızı umarak zaten sizin için hazırlamıştık."

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