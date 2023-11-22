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Spor

Ankaragücü'nden Galatasaray iddialarına yanıt!

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, kulüp başkanı Faruk Koca'nın Galatasaray Kulübü kongre üyesi olmadığını açıkladı.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Ankaragücü'nden Galatasaray iddialarına yanıt!
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MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca'nın Galatasaray Kulübü kongre üyesi olmadığını belirtti.

Aytekin, yaptığı açıklamada iddialara cevap vererek, "Kulüp başkanımız Sayın Faruk Koca'nın, Galatasaray Kulübünde kongre üyeliği bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Galatasaray'dan kadrolarına kattıkları Olimpiu Morutan'ın transferinin de sürekli gündeme getirildiğini belirten Aytekin, şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü Kulübü, devlete geçmiş dönem SGK ve vergi borcu olmayan, futbolcularına maaş ve prim ödemelerini zamanında gerçekleştirebilen ligimizin nadir kulüplerindendir. Zorunluluğumuz olmamasına rağmen, sırf kamuoyunu şeffaf bir şekilde aydınlatmak adına kulüp başkanı düzeyinde defalarca transferin detaylarına ilişkin açıklama yapmamıza rağmen, Morutan transferinin sürekli gündeme getirilmesini üzülerek takip ediyoruz. 113 yıllık İmalat-ı Harbiye olarak, bazı kulüp ya da kişilerin kendi aralarındaki polemik ya da hesaplaşmaların içinde yer almayacağız."

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