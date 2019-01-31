Ankaragücü'nden Gazişehir Gaziantep'e gitti
Gazişehir Gaziantep, MKE Ankaragücü'le yollarını ayıran Kenan Özer ile anlaştı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.