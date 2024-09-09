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Spor

Ankaragücü'nden Kevin Varga'ya 2 yıllık sözleşme!

Ankaragücü, Macar kanat oyuncusu Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

9 Eylül 2024 Pazartesi 20:44 - Güncelleme:
Ankaragücü'nden Kevin Varga'ya 2 yıllık sözleşme!
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Trendyol 1. Lig takımı Ankaragücü, son olarak Romanya'nın Sepsi takımında forma giyen Macar sol kanat oyuncusu Kevin Varga'yı transfer etti.

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa ve Hatayspor'da forma giyen Varga ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili olarak sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz profesyonel futbolcu Kevin Varga ile anlaşarak oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz ve Futbol Şube Sorumlumuz Feridun Geçgel ile Başkan Yardımcımız Levent Onuk katıldı."

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