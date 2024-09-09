Ankaragücü'nden Kevin Varga'ya 2 yıllık sözleşme!

Trendyol 1. Lig takımı Ankaragücü, son olarak Romanya'nın Sepsi takımında forma giyen Macar sol kanat oyuncusu Kevin Varga'yı transfer etti.

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa ve Hatayspor'da forma giyen Varga ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili olarak sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz profesyonel futbolcu Kevin Varga ile anlaşarak oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz ve Futbol Şube Sorumlumuz Feridun Geçgel ile Başkan Yardımcımız Levent Onuk katıldı."