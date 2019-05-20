Ankaragücü'nden kritik galibiyet

Karşılaşmaya hızlı başlayan Ankaragücü, dakikalar 24'ü gösterdiğinde Hadi Sacko ile golü bularak 1-0 öne geçerken, 34'de Tyle Boyd ile 2. golünü Sivasspor ağlarına göderdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

Ligde kalma umutlarına devam eden Ankaragücü, 50. dakikada Canteros ile 3. golünü buldu ve derin bir nefes aldı. Sivasspor, mücadeledeki tek golünü 61. dakikada David Braz ile buldu. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Ankaragücü, puanını 40'a çıkartarak Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda yer almaya hak kazandı.

Ankaragücü, gelecek hafta evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.