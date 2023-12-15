İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2023 Cuma / 3 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,9324
  • ALTIN
    1897.47
  • BIST100
    7813.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ankaragücü'nden PFDK'ya itiraz!

MKE Ankaragücü Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezalara itiraz edecek.

AA15 Aralık 2023 Cuma 00:09 - Güncelleme:
Ankaragücü'nden PFDK'ya itiraz!
ABONE OL

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara itiraz edeceklerini belirtti.

Aytekin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında alınmış olan kararlara karşı kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerini kullandı.

PFDK, MKE Ankaragücü başkanlığından istifa eden Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası, başkent ekibine ise 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.