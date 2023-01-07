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Spor

Ankaragücü'nden Rizespor'a transferi resmen açıklandı

Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nde bu sezon fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu'nu kadrosuna kattı.

7 Ocak 2023 Cumartesi 10:57 - Güncelleme:
Ankaragücü'nden Rizespor'a transferi resmen açıklandı
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Spor Toto Süper Lig takımı Ankaragücü'nün tecrübeli stoperi Sinan Osmanoğlu, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

32 yaşındaki futbolcunun, Karadeniz takımının Antalya'daki devre arası hazırlık kampına katıldığı duyuruldu.

Rizespor'dan Sinan Osmanoğlu transferiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizesporumuz Sinan Osmanoğlu'nun kulübümüze transferi için Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Deneyimli defans oyuncusu takımımızın Antalya'daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Sinan'a "Hoş geldin" diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

4 MAÇTA 1 GOL ATTI

Galatasaray altyapısından yetişen Sinan Osmanoğlu futbol kariyerinin büyük bölümünü Altınordu'da geçirdikten sonra geçen sezon Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Deneyimli oyuncu bu sezon 4 resmi maçta sarı lacivertli formayı giydi ve 1 gol attı.

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