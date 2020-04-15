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Spor

Ankaragücü'nden üyelik ve aidat ücretlerinde değişiklik

MKE Ankaragücü, kulübe üye giriş ücretinin 2 bin, yıllık aidat ücretinin ise bin 200 lira olarak güncellendiğini duyurdu.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 15:31 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:31
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Kulüpten yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Tüzüğümüzün 8'inci maddesinde yer alan 'Her yıl yüzde 5 üye kaydı yapılır' ibaresi kaldırılmış olup, yerine 'Her yıl kulübümüzün üye sayısı kadar yeni üye alınabilecek' ibaresi eklenmiştir. Yönetim kurulumuzun üye olma koşulları ile ilgili almış olduğu karar doğrultusunda üyelik giriş ücretimiz 2 bin, yıllık aidat ücretimiz de bin 200 lira olarak belirlenmiştir."

Ayrıca üyelik koşullarının yerine getirilebilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz olarak temin edilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, "Giriş ve yıllık aidat ücretinin ödenerek iki yönetim kurulu üyesi referansının alınmasına müteakip, belgelerin en geç 15 Mayıs 2020 tarihine kadar kulübümüzün Tandoğan Tesisleri'ne teslim edilmesi gerekmektedir." denildi.

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