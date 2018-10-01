Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenen Antalyaspor, zirvenin sadece 2 puan gerisinde

Ligin sürpriz takımlarından Antalyaspor, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ederek 4. sıraya yerleşti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Antalyaspor, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenip son 5 haftada 4. kez kazandı ve haftayı 4. sırada tamamladı.

Lige kötü bir başlangıç yapan ama ardından müthiş bir çıkış yakalayan Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek gol, 18. dakikada Hakan Özmert'ten geldi.

ZİRVENİN 2 PUAN GERİSİNDE

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 13 yaptı ve 4. sıraya yerleşti. Bülent Korkmaz'ın ekibi, 7 hafta sonunda lider Galatasaray'ın sadece 2 puan gerisinde yer aldı. İki maçlık galibiyet serisi sonlanan Ankaragücü ise 10 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA