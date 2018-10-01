Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenen Antalyaspor, zirvenin sadece 2 puan gerisinde

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Antalyaspor, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenip son 5 haftada 4. kez kazandı ve haftayı 4. sırada tamamladı.

Lige kötü bir başlangıç yapan ama ardından müthiş bir çıkış yakalayan Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek gol, 18. dakikada Hakan Özmert'ten geldi.

ZİRVENİN 2 PUAN GERİSİNDE

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 13 yaptı ve 4. sıraya yerleşti. Bülent Korkmaz'ın ekibi, 7 hafta sonunda lider Galatasaray'ın sadece 2 puan gerisinde yer aldı. İki maçlık galibiyet serisi sonlanan Ankaragücü ise 10 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.