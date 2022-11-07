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Spor

Ankaragücü'nün rakibi Amed Sportif Faaliyetler

Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
Ankaragücü'nün rakibi Amed Sportif Faaliyetler
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'le sahasında karşılaşacak.

Karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak MKE Ankaragücü, Süper Lig'de ise son 3 maçında yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertliler, rakibini eleyerek adını üst tura yazdırmaya çalışacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler de bu sezon kupadaki ilk maçına çıkacak. 2. Lig'de 9 maçtır kaybetmeyen Diyarbakır ekibi, son yenilgisini 10 Eylül'de almıştı.

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