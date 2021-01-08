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Spor

Ankaraspor: Adanaspor koronavirüs testi pozitif futbolcu oynattı

Ankaraspor Kulübü, bugün oynadıkları Adanaspor karşılaşmasında deplasman ekibinin bir oyuncusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer bir test sonucunun negatif alındığını ve akreditasyon yapılmadan doğrudan esame listesine yazılarak oynatıldığını iddia etti.

DHA08 Ocak 2021 Cuma 00:33 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 00:33
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Ankaraspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, konunun takipçisi olunacağı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgililerden açıklama beklendiği ifade edildi.

Başkent temsilcisinin yazılı açıklaması şu şekilde: "TFF 1'inci Lig’in 12'nci hafta erteleme maçı olan Adanaspor müsabakasında misafir takımın bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün önce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen ve aynı gün yapılan diğer bir test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze e-posta yoluyla yapılan bildirimde söz konusu oyuncunun Covid-19 testinin pozitif olması sebebiyle akreditasyon işlemi iptal edildiği bildirilmiştir. İnsan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu, konunun takipçisi olacağımızı ve tüm spor kamuoyunun aydınlatılması için girişimlerde bulunacağımızı saygıyla duyurur; Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgililerden açıklama beklediğimizi belirtmek isteriz."

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